Онлайн сведения об объекте недвижимости
Сайт НСПД-КАДАСТР.РФ — это независимый информационно-аналитический сервис, созданный для удобного доступа к кадастровым и пространственным данным об объектах недвижимости России.
Мы предоставляем пользователям современный инструмент для поиска, проверки и визуализации сведений об участках, зданиях, квартирах и других объектах, опираясь на открытые данные Росреестра, публичные кадастровые источники и собственные аналитические алгоритмы.
Наш проект не является официальным сайтом Росреестра или государственных органов. Мы — независимая платформа, цель которой — сделать кадастровую информацию доступной, понятной и удобной для граждан, специалистов и бизнеса.
Получение базовых сведений
Анализ кадастровой информации
выявление пересечений и несоответствий
Поиск объектов недвижимости
по кадастровому номеру, адресу или координатам
Кому полезен сервис нспд-кадастр.рф
На сайте можно увидеть границы земельных участков, расположение зданий и сооружений, основные характеристики объектов недвижимости, а также ориентироваться по карте в актуальных пространственных данных России.
Для чего полезен сервис:
- Посмотреть, как отображается их участок или дом на кадастровой карте;
- Убедиться, что объект есть в базе НСПД;
- Ознакомиться с границами и окружением участка;
- Сориентироваться по соседним объектам, дорогам и территориям.
Что можно сделать на сайте:
- Найти свой объект по кадастровому номеру или адресу;
- Увидеть его местоположение на карте;
- Ознакомиться с базовыми сведениями — площадью, формой, номером, типом использования.
НСПД-кадастр.рф — это справочный картографический ресурс, где можно:
- смотреть кадастровую карту России,
- находить участки по номеру,
- изучать границы, зонирование и окружение,
- знакомиться с пространственными данными НСПД.
Наша цель — сделать работу с государственной информацией простой, удобной и абсолютно бесплатной для каждого пользователя