Онлайн сведения об объекте недвижимости

Сайт НСПД-КАДАСТР.РФ — это независимый информационно-аналитический сервис, созданный для удобного доступа к кадастровым и пространственным данным об объектах недвижимости России.

Мы предоставляем пользователям современный инструмент для поиска, проверки и визуализации сведений об участках, зданиях, квартирах и других объектах, опираясь на открытые данные Росреестра, публичные кадастровые источники и собственные аналитические алгоритмы.

Наш проект не является официальным сайтом Росреестра или государственных органов. Мы — независимая платформа, цель которой — сделать кадастровую информацию доступной, понятной и удобной для граждан, специалистов и бизнеса.