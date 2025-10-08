Онлайн сведения об объекте недвижимости

Сайт НСПД-КАДАСТР.РФ — это независимый информационно-аналитический сервис, созданный для удобного доступа к кадастровым и пространственным данным об объектах недвижимости России.
Мы предоставляем пользователям современный инструмент для поиска, проверки и визуализации сведений об участках, зданиях, квартирах и других объектах, опираясь на открытые данные Росреестра, публичные кадастровые источники и собственные аналитические алгоритмы.

Наш проект не является официальным сайтом Росреестра или государственных органов. Мы — независимая платформа, цель которой — сделать кадастровую информацию доступной, понятной и удобной для граждан, специалистов и бизнеса.

Получение базовых сведений

о стоимости, площади, категории, назначении и форме собственности

Анализ кадастровой информации

 выявление пересечений и несоответствий

Поиск объектов недвижимости

по кадастровому номеру, адресу или координатам

Кому полезен сервис нспд-кадастр.рф

Сервис нспд-кадастр.рф — это независимый справочный портал, созданный для тех, кто хочет посмотреть и изучить кадастровую информацию из Национальной системы пространственных данных (НСПД).

На сайте можно увидеть границы земельных участков, расположение зданий и сооружений, основные характеристики объектов недвижимости, а также ориентироваться по карте в актуальных пространственных данных России.

Для чего полезен сервис:

  • Посмотреть, как отображается их участок или дом на кадастровой карте;
  • Убедиться, что объект есть в базе НСПД;
  • Ознакомиться с границами и окружением участка;
  • Сориентироваться по соседним объектам, дорогам и территориям.

Что можно сделать на сайте:

  • Найти свой объект по кадастровому номеру или адресу;
  • Увидеть его местоположение на карте;
  • Ознакомиться с базовыми сведениями — площадью, формой, номером, типом использования.

НСПД-кадастр.рф — это справочный картографический ресурс, где можно:

  • смотреть кадастровую карту России,
  • находить участки по номеру,
  • изучать границы, зонирование и окружение,
  • знакомиться с пространственными данными НСПД.

Наша цель — сделать работу с государственной информацией простой, удобной и абсолютно бесплатной для каждого пользователя