Кадастровый номер: 16:28:180181:297
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 16:28:180181:297
Республика Татарстан, Мензелинский муниципальный район, г Мензелинск, ул. Тукая, д. 62А, строение 6
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
26856.96 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
24 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Нет
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|Дата постановки на кадастровый учет
|16.04.2013
|Разрешенное использование
|Для размещения индивидуальных гаражей
|Дата обновления информации
|21.12.2015
|Статус объекта
|Временный
|Кадастровый номер
|16:28:180181:297
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|19.12.2015
|Дата утверждения стоимости
|08.12.2015
|Категория земель
|Земли населенных пунктов
|Дата определения стоимости
|01.01.2015
Расположение объекта на НСПД карте
Республика Татарстан, Мензелинский муниципальный район, г Мензелинск, ул. Тукая, д. 62А, строение 6
Республика Татарстан
Кадастровый квартал: 16:28:180181
