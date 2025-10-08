Главная / Список адресов / 16:28:180181:297

  Республика Татарстан, Мензелинский муниципальный район, г Мензелинск, ул. Тукая, д. 62А, строение 6

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

26856.96 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

24 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Нет

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Дата постановки на кадастровый учет16.04.2013
Разрешенное использованиеДля размещения индивидуальных гаражей
Дата обновления информации21.12.2015
Статус объектаВременный
Кадастровый номер16:28:180181:297
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости19.12.2015
Дата утверждения стоимости08.12.2015
Категория земельЗемли населенных пунктов
Дата определения стоимости01.01.2015

Расположение объекта на НСПД карте

Республика Татарстан, Мензелинский муниципальный район, г Мензелинск, ул. Тукая, д. 62А, строение 6

Республика Татарстан

Кадастровый квартал: 16:28:180181

