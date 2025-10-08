Главная / Список адресов / 16:53:040407:2786

Кадастровый номер: 16:53:040407:2786

Онлайн сведения об объекте недвижимости: 16:53:040407:2786

  Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, г Нижнекамск, пр-кт Строителей, д 11А, кв 10

Сервис не является государственным ресурсом и не предоставляет государственные услуги, не относится к сервисам Росреестр ЕГРН. Сервис не оказывает платных услуг.

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

1505982.12 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

43 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Да

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Квартира10
Дата постановки на кадастровый учет02.07.2011
Этаж3
Право№ 16-53.0-10.2004-5538.7 от 14.07.2004 (Общая долевая собственность)
Дата обновления информации19.09.2019
Право№ 16-16-33/027/2014-280 от 16.04.2014 (Общая долевая собственность)
Статус объектаРанее учтенный
(ОКС) ТипКвартира, Жилое помещение, Квартира №10
Кадастровый номер16:53:040407:2786
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости19.09.2019
Инвентарный номер171
Дата определения стоимости19.09.2019

Расположение объекта на НСПД карте

Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, г Нижнекамск, пр-кт Строителей, д 11А, кв 10

Республика Татарстан

Кадастровый квартал: 16:53:040407

Сведения получены из общедоступных данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК