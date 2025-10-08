Кадастровый номер: 16:53:040407:2786
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 16:53:040407:2786
Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, г Нижнекамск, пр-кт Строителей, д 11А, кв 10
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
1505982.12 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
43 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Да
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|Квартира
|10
|Дата постановки на кадастровый учет
|02.07.2011
|Этаж
|3
|Право
|№ 16-53.0-10.2004-5538.7 от 14.07.2004 (Общая долевая собственность)
|Дата обновления информации
|19.09.2019
|Право
|№ 16-16-33/027/2014-280 от 16.04.2014 (Общая долевая собственность)
|Статус объекта
|Ранее учтенный
|(ОКС) Тип
|Квартира, Жилое помещение, Квартира №10
|Кадастровый номер
|16:53:040407:2786
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|19.09.2019
|Инвентарный номер
|171
|Дата определения стоимости
|19.09.2019
Расположение объекта на НСПД карте
Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, г Нижнекамск, пр-кт Строителей, д 11А, кв 10
Республика Татарстан
Кадастровый квартал: 16:53:040407
