  край Алтайский, р-н Залесовский, с. Шатуново, ул. Пролетарская, дом 2

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

203302 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

2200 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Да

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Дата постановки на кадастровый учет01.02.2001
Право№ 22-22-10/010/2014-553 от 14.11.2014 (собственность)
Разрешенное использованиеДля ведения личного подсобного хозяйства
Дата обновления информации12.12.2015
Статус объектаРанее учтенный
Кадастровый номер22:12:400204:14
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости06.12.2015
Форма собственностиЧастная
Дата утверждения стоимости30.11.2015
Категория земельЗемли населенных пунктов
Дата определения стоимости01.01.2015

Расположение объекта на НСПД карте

край Алтайский, р-н Залесовский, с. Шатуново, ул. Пролетарская, дом 2

край Алтайский

Кадастровый квартал: 22:12:400204

