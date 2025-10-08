Кадастровый номер: 22:12:400204:14
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:12:400204:14
край Алтайский, р-н Залесовский, с. Шатуново, ул. Пролетарская, дом 2
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
203302 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
2200 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Да
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|Дата постановки на кадастровый учет
|01.02.2001
|Право
|№ 22-22-10/010/2014-553 от 14.11.2014 (собственность)
|Разрешенное использование
|Для ведения личного подсобного хозяйства
|Дата обновления информации
|12.12.2015
|Статус объекта
|Ранее учтенный
|Кадастровый номер
|22:12:400204:14
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|06.12.2015
|Форма собственности
|Частная
|Дата утверждения стоимости
|30.11.2015
|Категория земель
|Земли населенных пунктов
|Дата определения стоимости
|01.01.2015
Расположение объекта на НСПД карте
край Алтайский
Кадастровый квартал: 22:12:400204
