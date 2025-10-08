Главная / Список адресов / 22:14:060101:915

Кадастровый номер: 22:14:060101:915

Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:14:060101:915

  Алтайский край, Змеиногорский р-н, с Карамышево, ул Кирова, д 28, кв 3

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

557261.41 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

46.1 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Да

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Квартира3
Дата постановки на кадастровый учет26.06.2012
Этаж1
Право№ 22:14:060101:915-22/010/2018-6 от 30.10.2018 (собственность)
Дата обновления информации20.01.2020
Статус объектаРанее учтенный
(ОКС) ТипКвартира, Жилое помещение
Кадастровый номер22:14:060101:915
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости17.01.2020
Форма собственностиЧастная
Дата утверждения стоимости01.01.2020
Дата определения стоимости01.01.2019

Расположение объекта на НСПД карте

Алтайский край, Змеиногорский р-н, с Карамышево, ул Кирова, д 28, кв 3

Алтайский край

Кадастровый квартал: 22:14:060101

