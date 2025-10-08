Кадастровый номер: 22:14:060101:915
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:14:060101:915
Алтайский край, Змеиногорский р-н, с Карамышево, ул Кирова, д 28, кв 3
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
557261.41 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
46.1 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Да
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|Квартира
|3
|Дата постановки на кадастровый учет
|26.06.2012
|Этаж
|1
|Право
|№ 22:14:060101:915-22/010/2018-6 от 30.10.2018 (собственность)
|Дата обновления информации
|20.01.2020
|Статус объекта
|Ранее учтенный
|(ОКС) Тип
|Квартира, Жилое помещение
|Кадастровый номер
|22:14:060101:915
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|17.01.2020
|Форма собственности
|Частная
|Дата утверждения стоимости
|01.01.2020
|Дата определения стоимости
|01.01.2019
Расположение объекта на НСПД карте
Алтайский край, Змеиногорский р-н, с Карамышево, ул Кирова, д 28, кв 3
Алтайский край
Кадастровый квартал: 22:14:060101
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК