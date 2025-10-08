Кадастровый номер: 22:20:020232:12
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:20:020232:12
Российская Федерация, Алтайский край, Красногорский район, с. Быстрянка, ул. Ленина, д.87
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
221027.16 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
2978 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Да
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|Дата постановки на кадастровый учет
|20.05.2005
|Право
|№ 22:20:020232:12-22/002/2018-4 от 29.11.2018 (собственность)
|Разрешенное использование
|Для ведения личного подсобного хозяйства
|Дата обновления информации
|03.12.2018
|Статус объекта
|Ранее учтенный
|Кадастровый номер
|22:20:020232:12
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|06.12.2015
|Форма собственности
|Частная
|Дата утверждения стоимости
|30.11.2015
|Категория земель
|Земли населенных пунктов
|Дата определения стоимости
|01.01.2015
Расположение объекта на НСПД карте
Кадастровый квартал: 22:20:020232
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК