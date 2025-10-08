Главная / Список адресов / 22:20:020232:12

  Российская Федерация, Алтайский край, Красногорский район, с. Быстрянка, ул. Ленина, д.87

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

221027.16 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

2978 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Да

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Дата постановки на кадастровый учет20.05.2005
Право№ 22:20:020232:12-22/002/2018-4 от 29.11.2018 (собственность)
Разрешенное использованиеДля ведения личного подсобного хозяйства
Дата обновления информации03.12.2018
Статус объектаРанее учтенный
Кадастровый номер22:20:020232:12
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости06.12.2015
Форма собственностиЧастная
Дата утверждения стоимости30.11.2015
Категория земельЗемли населенных пунктов
Дата определения стоимости01.01.2015

Российская Федерация, Алтайский край, Красногорский район, с. Быстрянка, ул. Ленина, д.87

Кадастровый квартал: 22:20:020232

