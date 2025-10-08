Кадастровый номер: 22:23:050002:6864
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:23:050002:6864
Российская Федерация, Алтайский край, Кулундинский р-н, с. Кулунда, ул. Энгельса, д. 62
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
455571 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
86.3 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Нет
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|Дата постановки на кадастровый учет
|26.06.2012
|Дата обновления информации
|20.01.2020
|Статус объекта
|Ранее учтенный
|(ОКС) Тип
|Здание (Жилой дом, Индивидуальный жилой дом)
|Кадастровый номер
|22:23:050002:6864
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|17.01.2020
|(ОКС) Материал стен
|Рубленые
|(ОКС) Завершение строительства
|1954
|Инвентарный номер
|01:222:003:000047630
|Дата утверждения стоимости
|01.01.2020
|(ОКС) Этажность
|1
|Дата определения стоимости
|01.01.2019
Расположение объекта на НСПД карте
Российская Федерация, Алтайский край, Кулундинский р-н, с. Кулунда, ул. Энгельса, д. 62
Российская Федерация
Кадастровый квартал: 22:23:050002
