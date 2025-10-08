Главная / Список адресов / 22:23:050002:6864

Кадастровый номер: 22:23:050002:6864

Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:23:050002:6864

  Российская Федерация, Алтайский край, Кулундинский р-н, с. Кулунда, ул. Энгельса, д. 62

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

455571 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

86.3 м²

по состоянию на 01.01.2025

Характеристики объекта

Дата постановки на кадастровый учет26.06.2012
Дата обновления информации20.01.2020
Статус объектаРанее учтенный
(ОКС) ТипЗдание (Жилой дом, Индивидуальный жилой дом)
Кадастровый номер22:23:050002:6864
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости17.01.2020
(ОКС) Материал стенРубленые
(ОКС) Завершение строительства1954
Инвентарный номер01:222:003:000047630
Дата утверждения стоимости01.01.2020
(ОКС) Этажность1
Дата определения стоимости01.01.2019

Расположение объекта на НСПД карте

Российская Федерация, Алтайский край, Кулундинский р-н, с. Кулунда, ул. Энгельса, д. 62

Российская Федерация

Кадастровый квартал: 22:23:050002

