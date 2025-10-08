Кадастровый номер: 22:35:070102:235
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:35:070102:235
Алтайский край, Поспелихинский р-н, с Красноярское, ул Сухова, д 7, кв 2
Сервис не является государственным ресурсом и не предоставляет государственные услуги, не относится к сервисам Росреестр ЕГРН. Сервис не оказывает платных услуг.
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
140873.36 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
44.2 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Нет
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|Квартира
|2
|Дата постановки на кадастровый учет
|26.06.2012
|Этаж
|1
|Дата обновления информации
|21.01.2020
|Статус объекта
|Ранее учтенный
|(ОКС) Тип
|Квартира, Жилое помещение
|Кадастровый номер
|22:35:070102:235
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|20.01.2020
|Дата утверждения стоимости
|01.01.2020
|Дата определения стоимости
|01.01.2019
Расположение объекта на НСПД карте
Алтайский край, Поспелихинский р-н, с Красноярское, ул Сухова, д 7, кв 2
Алтайский край
Кадастровый квартал: 22:35:070102
Сведения получены из общедоступных данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК