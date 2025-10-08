Главная / Список адресов / 22:35:070102:235

Кадастровый номер: 22:35:070102:235

  Алтайский край, Поспелихинский р-н, с Красноярское, ул Сухова, д 7, кв 2

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

140873.36 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

44.2 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Нет

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Квартира2
Дата постановки на кадастровый учет26.06.2012
Этаж1
Дата обновления информации21.01.2020
Статус объектаРанее учтенный
(ОКС) ТипКвартира, Жилое помещение
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости20.01.2020
Дата утверждения стоимости01.01.2020
Дата определения стоимости01.01.2019

Расположение объекта на НСПД карте

Алтайский край

Кадастровый квартал: 22:35:070102

