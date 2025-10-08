Главная / Список адресов / 22:39:021504:63

Кадастровый номер: 22:39:021504:63

Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:39:021504:63

  РФ, край Алтайский, Рубцовский р-н, с. Новоалександровка, ул. Луговая, д. 13

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

164805.48 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

47.6 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Нет

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Дата постановки на кадастровый учет26.06.2012
Дата обновления информации21.01.2020
Статус объектаРанее учтенный
(ОКС) ТипЗдание (Жилой дом)
Кадастровый номер22:39:021504:63
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости20.01.2020
(ОКС) Материал стенИз прочих материалов
(ОКС) Завершение строительства1947
Дата утверждения стоимости01.01.2020
(ОКС) Этажность1
Дата определения стоимости01.01.2019

Расположение объекта на НСПД карте

РФ, край Алтайский, Рубцовский р-н, с. Новоалександровка, ул. Луговая, д. 13

РФ

Кадастровый квартал: 22:39:021504

