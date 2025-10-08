Кадастровый номер: 22:49:010304:392
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:49:010304:392
Российская Федерация, Алтайский край, Топчихинский р-н, с. Парфеново, ул. Береговая, д. 5
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
116176.7 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
22.4 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Нет
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|Дата постановки на кадастровый учет
|26.06.2012
|Дата обновления информации
|21.01.2020
|Статус объекта
|Ранее учтенный
|(ОКС) Тип
|Здание (Жилой дом, Индивидуальный жилой дом)
|Кадастровый номер
|22:49:010304:392
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|20.01.2020
|(ОКС) Материал стен
|Рубленые
|Дата утверждения стоимости
|01.01.2020
|(ОКС) Этажность
|1
|Дата определения стоимости
|01.01.2019
Расположение объекта на НСПД карте
Российская Федерация, Алтайский край, Топчихинский р-н, с. Парфеново, ул. Береговая, д. 5
Российская Федерация
Кадастровый квартал: 22:49:010304
