Кадастровый номер: 22:57:050101:123

Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:57:050101:123

  Алтайский край, Целинный район, с. Победа, ул. Алтайская, 23-1

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

107321.56 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

1559 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Да

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Дата постановки на кадастровый учет28.12.2007
Право№ 22-22-38/011/2013-314 от 25.12.2013 (собственность)
Разрешенное использованиеДля ведения личного подсобного хозяйства
Дата обновления информации12.12.2015
Статус объектаРанее учтенный
Кадастровый номер22:57:050101:123
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости06.12.2015
Форма собственностиЧастная
Дата утверждения стоимости30.11.2015
Категория земельЗемли населенных пунктов
Дата определения стоимости01.01.2015

Расположение объекта на НСПД карте

Алтайский край, Целинный район, с. Победа, ул. Алтайская, 23-1

Алтайский край

Кадастровый квартал: 22:57:050101

