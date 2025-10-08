Главная / Список адресов / 22:57:120101:283

Кадастровый номер: 22:57:120101:283

Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:57:120101:283

  Алтайский край, Целинный р-н, с Ложкино, ул Совхозная, д 21, кв 1

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

524363.52 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

60.8 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Да

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Квартира1
Дата постановки на кадастровый учет26.06.2012
Этаж1
Право№ 22-22-38/002/2010-387 от 10.04.2010 (общая совместная собственность)
Дата обновления информации21.01.2020
Статус объектаРанее учтенный
(ОКС) ТипКвартира, Жилое помещение
Кадастровый номер22:57:120101:283
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости20.01.2020
Форма собственностиЧастная
Кадастровый номер22:57:12 01 02:192:01:257:003:000001800:0100:10001
Инвентарный номер01:257:003:000001800:0100:10001
Дата утверждения стоимости01.01.2020
Дата определения стоимости01.01.2019

Расположение объекта на НСПД карте

Алтайский край, Целинный р-н, с Ложкино, ул Совхозная, д 21, кв 1

Алтайский край

Кадастровый квартал: 22:57:120101

