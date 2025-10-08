Кадастровый номер: 22:57:120101:283
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:57:120101:283
Алтайский край, Целинный р-н, с Ложкино, ул Совхозная, д 21, кв 1
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
524363.52 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
60.8 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Да
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|Квартира
|1
|Дата постановки на кадастровый учет
|26.06.2012
|Этаж
|1
|Право
|№ 22-22-38/002/2010-387 от 10.04.2010 (общая совместная собственность)
|Дата обновления информации
|21.01.2020
|Статус объекта
|Ранее учтенный
|(ОКС) Тип
|Квартира, Жилое помещение
|Кадастровый номер
|22:57:120101:283
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|20.01.2020
|Форма собственности
|Частная
|Кадастровый номер
|22:57:12 01 02:192:01:257:003:000001800:0100:10001
|Инвентарный номер
|01:257:003:000001800:0100:10001
|Дата утверждения стоимости
|01.01.2020
|Дата определения стоимости
|01.01.2019
Расположение объекта на НСПД карте
Алтайский край, Целинный р-н, с Ложкино, ул Совхозная, д 21, кв 1
Алтайский край
Кадастровый квартал: 22:57:120101
