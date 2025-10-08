Главная / Список адресов / 22:62:020408:91

Кадастровый номер: 22:62:020408:91

Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:62:020408:91

  Российская Федерация, Алтайский край, город Алейск, Октябрьская улица, д. 27/2

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

457191.69 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

35.7 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Нет

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

(ОКС) Ввод в эксплуатацию2001
Дата постановки на кадастровый учет24.08.2013
Дата обновления информации16.08.2018
Статус объектаСнят с учета
(ОКС) ТипЗдание (Жилой дом)
Дата снятия с учета15.08.2018
Кадастровый номер22:62:020408:91
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости24.08.2013
(ОКС) Материал стенИз прочих материалов
Кадастровый номер22:62:020416:0027:02/1961/АО:0002/АО
Инвентарный номер1961/112
Дата утверждения стоимости24.08.2013
Дата определения стоимости29.10.2013

Расположение объекта на НСПД карте

Российская Федерация, Алтайский край, город Алейск, Октябрьская улица, д. 27/2

Российская Федерация

Кадастровый квартал: 22:62:020408

