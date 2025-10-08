Кадастровый номер: 22:62:020408:91
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:62:020408:91
Российская Федерация, Алтайский край, город Алейск, Октябрьская улица, д. 27/2
Сервис не является государственным ресурсом и не предоставляет государственные услуги, не относится к сервисам Росреестр ЕГРН. Сервис не оказывает платных услуг.
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
457191.69 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
35.7 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Нет
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|(ОКС) Ввод в эксплуатацию
|2001
|Дата постановки на кадастровый учет
|24.08.2013
|Дата обновления информации
|16.08.2018
|Статус объекта
|Снят с учета
|(ОКС) Тип
|Здание (Жилой дом)
|Дата снятия с учета
|15.08.2018
|Кадастровый номер
|22:62:020408:91
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|24.08.2013
|(ОКС) Материал стен
|Из прочих материалов
|Кадастровый номер
|22:62:020416:0027:02/1961/АО:0002/АО
|Инвентарный номер
|1961/112
|Дата утверждения стоимости
|24.08.2013
|Дата определения стоимости
|29.10.2013
Расположение объекта на НСПД карте
Российская Федерация, Алтайский край, город Алейск, Октябрьская улица, д. 27/2
Российская Федерация
Кадастровый квартал: 22:62:020408
Сведения получены из общедоступных данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК