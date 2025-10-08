Главная / Список адресов / 22:62:020711:77

Кадастровый номер: 22:62:020711:77

Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:62:020711:77

  Российская Федерация, Алтайский край, г. Алейск, улица Советская 50/по переулку Пролетарскому 20

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

313792 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

56.6 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Да

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Дата постановки на кадастровый учет26.06.2012
Право№ 22:62:020711:77-22/004/2018-1 от 25.01.2018 (собственность)
Дата обновления информации21.01.2020
Статус объектаРанее учтенный
(ОКС) ТипЗдание (Жилой дом, Индивидуальный жилой дом)
Кадастровый номер22:62:020711:77
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости20.01.2020
Форма собственностиЧастная
(ОКС) Материал стенРубленые
(ОКС) Завершение строительства1936
Инвентарный номер01:403:002:000016060
Дата утверждения стоимости01.01.2020
(ОКС) Этажность1
Дата определения стоимости01.01.2019

Расположение объекта на НСПД карте

Российская Федерация, Алтайский край, г. Алейск, улица Советская 50/по переулку Пролетарскому 20

Российская Федерация

Кадастровый квартал: 22:62:020711

