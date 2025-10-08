Кадастровый номер: 22:62:020711:77
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:62:020711:77
Российская Федерация, Алтайский край, г. Алейск, улица Советская 50/по переулку Пролетарскому 20
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
313792 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
56.6 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Да
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|Дата постановки на кадастровый учет
|26.06.2012
|Право
|№ 22:62:020711:77-22/004/2018-1 от 25.01.2018 (собственность)
|Дата обновления информации
|21.01.2020
|Статус объекта
|Ранее учтенный
|(ОКС) Тип
|Здание (Жилой дом, Индивидуальный жилой дом)
|Кадастровый номер
|22:62:020711:77
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|20.01.2020
|Форма собственности
|Частная
|(ОКС) Материал стен
|Рубленые
|(ОКС) Завершение строительства
|1936
|Инвентарный номер
|01:403:002:000016060
|Дата утверждения стоимости
|01.01.2020
|(ОКС) Этажность
|1
|Дата определения стоимости
|01.01.2019
Расположение объекта на НСПД карте
Российская Федерация, Алтайский край, г. Алейск, улица Советская 50/по переулку Пролетарскому 20
Российская Федерация
Кадастровый квартал: 22:62:020711
