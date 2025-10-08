Кадастровый номер: 22:63:030325:379
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:63:030325:379
Россия, край Алтайский, г. Барнаул, проезд Северный Власихинский д. 67, бокс 327
Сервис не является государственным ресурсом и не предоставляет государственные услуги, не относится к сервисам Росреестр ЕГРН. Сервис не оказывает платных услуг.
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
219459.26 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
20.2 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Да
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|Дата постановки на кадастровый учет
|26.06.2012
|Этаж
|3
|Право
|№ 22-22/001-22/001/080/2015-3179/1 от 06.11.2015 (собственность)
|Дата обновления информации
|21.01.2020
|Статус объекта
|Ранее учтенный
|(ОКС) Тип
|Нежилое помещение, Гаражный бокс
|Кадастровый номер
|22:63:030325:379
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|20.01.2020
|Форма собственности
|Частная
|Дата утверждения стоимости
|01.01.2020
|Дата определения стоимости
|01.01.2019
Расположение объекта на НСПД карте
Россия, край Алтайский, г. Барнаул, проезд Северный Власихинский д. 67, бокс 327
Россия
Кадастровый квартал: 22:63:030325
Сведения получены из общедоступных данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК