Кадастровый номер: 22:63:030325:379

Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:63:030325:379

  Россия, край Алтайский, г. Барнаул, проезд Северный Власихинский д. 67, бокс 327

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

219459.26 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

20.2 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Да

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Дата постановки на кадастровый учет26.06.2012
Этаж3
Право№ 22-22/001-22/001/080/2015-3179/1 от 06.11.2015 (собственность)
Дата обновления информации21.01.2020
Статус объектаРанее учтенный
(ОКС) ТипНежилое помещение, Гаражный бокс
Кадастровый номер22:63:030325:379
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости20.01.2020
Форма собственностиЧастная
Дата утверждения стоимости01.01.2020
Дата определения стоимости01.01.2019

Расположение объекта на НСПД карте

Россия, край Алтайский, г. Барнаул, проезд Северный Власихинский д. 67, бокс 327

Россия

Кадастровый квартал: 22:63:030325

Сведения получены из общедоступных данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК