Кадастровый номер: 22:65:016321:28

Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:65:016321:28

  Алтайский край, г Бийск, ул Пожарского, д 47

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

374739 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

44.8 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Да

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Дата постановки на кадастровый учет26.06.2012
Право№ 22-22-02/074/2013-318 от 30.12.2013 (собственность)
Дата обновления информации23.01.2020
Статус объектаРанее учтенный
(ОКС) ТипЗдание (Жилой дом, Индивидуальный жилой дом)
Кадастровый номер22:65:016321:28
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости22.01.2020
Форма собственностиЧастная
(ОКС) Материал стенШлакобетонные
(ОКС) Завершение строительства1952
Кадастровый номер22:65:022421:03:76/974/5875/А
Дата утверждения стоимости01.01.2020
(ОКС) Этажность1
Дата определения стоимости01.01.2019

Расположение объекта на НСПД карте

Алтайский край, г Бийск, ул Пожарского, д 47

Алтайский край

Кадастровый квартал: 22:65:016321

Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК