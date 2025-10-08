Кадастровый номер: 22:65:016321:28
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:65:016321:28
Алтайский край, г Бийск, ул Пожарского, д 47
Сервис не является государственным ресурсом и не предоставляет государственные услуги, не относится к сервисам Росреестр ЕГРН. Сервис не оказывает платных услуг.
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
374739 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
44.8 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Да
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|Дата постановки на кадастровый учет
|26.06.2012
|Право
|№ 22-22-02/074/2013-318 от 30.12.2013 (собственность)
|Дата обновления информации
|23.01.2020
|Статус объекта
|Ранее учтенный
|(ОКС) Тип
|Здание (Жилой дом, Индивидуальный жилой дом)
|Кадастровый номер
|22:65:016321:28
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|22.01.2020
|Форма собственности
|Частная
|(ОКС) Материал стен
|Шлакобетонные
|(ОКС) Завершение строительства
|1952
|Кадастровый номер
|22:65:022421:03:76/974/5875/А
|Дата утверждения стоимости
|01.01.2020
|(ОКС) Этажность
|1
|Дата определения стоимости
|01.01.2019
Расположение объекта на НСПД карте
Алтайский край, г Бийск, ул Пожарского, д 47
Алтайский край
Кадастровый квартал: 22:65:016321
Сведения получены из общедоступных данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК