  Алтайский край, г. Бийск, ул. Гоголя, 66

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

797820.66 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

1378 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Да

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Дата постановки на кадастровый учет27.01.2006
Право№ 22-22-02/051/2014-970 от 14.10.2014 (собственность)
Разрешенное использованиеДля индивидуальной жилой застройки
Дата обновления информации12.12.2015
Статус объектаРанее учтенный
Кадастровый номер22:65:017419:14
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости06.12.2015
Форма собственностиЧастная
Дата утверждения стоимости30.11.2015
Категория земельЗемли населенных пунктов
Дата определения стоимости01.01.2015

Расположение объекта на НСПД карте

Алтайский край

Кадастровый квартал: 22:65:017419

