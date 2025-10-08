Кадастровый номер: 22:69:020345:17
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:69:020345:17
край Алтайский, г. Новоалтайск, ул. Анатолия, дом 7
Сервис не является государственным ресурсом и не предоставляет государственные услуги, не относится к сервисам Росреестр ЕГРН. Сервис не оказывает платных услуг.
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
105858.72 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
24 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Нет
права зарегистированы
Есть ограничение
Да
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|Дата постановки на кадастровый учет
|06.05.2006
|Разрешенное использование
|Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения
|Дата обновления информации
|12.12.2015
|Статус объекта
|Ранее учтенный
|Кадастровый номер
|22:69:020345:17
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|06.12.2015
|Дата утверждения стоимости
|30.11.2015
|Ограничение
|№ 22-22-14/011/2006-517 от 19.06.2006 (аренда)
|Категория земель
|Земли населенных пунктов
|Дата определения стоимости
|01.01.2015
Расположение объекта на НСПД карте
край Алтайский, г. Новоалтайск, ул. Анатолия, дом 7
край Алтайский
Кадастровый квартал: 22:69:020345
Сведения получены из общедоступных данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК