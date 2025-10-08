Главная / Список адресов / 22:69:020345:17

Кадастровый номер: 22:69:020345:17

Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:69:020345:17

  край Алтайский, г. Новоалтайск, ул. Анатолия, дом 7

Сервис не является государственным ресурсом и не предоставляет государственные услуги, не относится к сервисам Росреестр ЕГРН. Сервис не оказывает платных услуг.

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

105858.72 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

24 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Нет

права зарегистированы

  Есть ограничение

Да

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Дата постановки на кадастровый учет06.05.2006
Разрешенное использованиеДля размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения
Дата обновления информации12.12.2015
Статус объектаРанее учтенный
Кадастровый номер22:69:020345:17
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости06.12.2015
Дата утверждения стоимости30.11.2015
Ограничение№ 22-22-14/011/2006-517 от 19.06.2006 (аренда)
Категория земельЗемли населенных пунктов
Дата определения стоимости01.01.2015

Расположение объекта на НСПД карте

край Алтайский, г. Новоалтайск, ул. Анатолия, дом 7

край Алтайский

Кадастровый квартал: 22:69:020345

Сведения получены из общедоступных данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК