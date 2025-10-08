Главная / Список адресов / 22:70:021005:220

  Российская федерация, Алтайский край, г Рубцовск, б-р Победы, д 6, кв 22

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

916985.22 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

44.8 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Да

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Квартира22
Дата постановки на кадастровый учет26.06.2012
Этаж1
Право№ 22:70:021005:220-22/003/2019-2 от 10.07.2019 (собственность)
Дата обновления информации23.01.2020
Статус объектаРанее учтенный
(ОКС) ТипКвартира, Жилое помещение
Кадастровый номер22:70:021005:220
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости22.01.2020
Форма собственностиЧастная
Инвентарный номер1-61
Дата утверждения стоимости01.01.2020
Дата определения стоимости01.01.2019

Расположение объекта на НСПД карте

Российская федерация

Кадастровый квартал: 22:70:021005

