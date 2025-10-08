Кадастровый номер: 22:70:021005:220
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:70:021005:220
Российская федерация, Алтайский край, г Рубцовск, б-р Победы, д 6, кв 22
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
916985.22 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
44.8 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Да
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|Квартира
|22
|Дата постановки на кадастровый учет
|26.06.2012
|Этаж
|1
|Право
|№ 22:70:021005:220-22/003/2019-2 от 10.07.2019 (собственность)
|Дата обновления информации
|23.01.2020
|Статус объекта
|Ранее учтенный
|(ОКС) Тип
|Квартира, Жилое помещение
|Кадастровый номер
|22:70:021005:220
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|22.01.2020
|Форма собственности
|Частная
|Инвентарный номер
|1-61
|Дата утверждения стоимости
|01.01.2020
|Дата определения стоимости
|01.01.2019
Расположение объекта на НСПД карте
Российская федерация
Кадастровый квартал: 22:70:021005
