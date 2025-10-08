Кадастровый номер: 22:70:021114:11
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:70:021114:11
Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, дом 236
Сервис не является государственным ресурсом и не предоставляет государственные услуги, не относится к сервисам Росреестр ЕГРН. Сервис не оказывает платных услуг.
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
302000 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
2238 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Да
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|Дата постановки на кадастровый учет
|24.03.2003
|Право
|№ 22-22-03/035/2013-798 от 11.11.2013 (собственность)
|Разрешенное использование
|Для размещения промышленных объектов
|Дата обновления информации
|12.09.2017
|Статус объекта
|Ранее учтенный
|Кадастровый номер
|22:70:021114:11
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|01.09.2017
|Форма собственности
|Частная
|Дата утверждения стоимости
|24.08.2017
|Категория земель
|Земли населенных пунктов
|Дата определения стоимости
|01.01.2015
Расположение объекта на НСПД карте
Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, дом 236
Алтайский край
Кадастровый квартал: 22:70:021114
Сведения получены из общедоступных данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК