Кадастровый номер: 22:70:021114:11

Онлайн сведения об объекте недвижимости: 22:70:021114:11

  Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, дом 236

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

302000 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

2238 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Да

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Дата постановки на кадастровый учет24.03.2003
Право№ 22-22-03/035/2013-798 от 11.11.2013 (собственность)
Разрешенное использованиеДля размещения промышленных объектов
Дата обновления информации12.09.2017
Статус объектаРанее учтенный
Кадастровый номер22:70:021114:11
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости01.09.2017
Форма собственностиЧастная
Дата утверждения стоимости24.08.2017
Категория земельЗемли населенных пунктов
Дата определения стоимости01.01.2015

Расположение объекта на НСПД карте

Алтайский край

Кадастровый квартал: 22:70:021114

