Главная / Список адресов / 25:19:030202:1214

Кадастровый номер: 25:19:030202:1214

Онлайн сведения об объекте недвижимости: 25:19:030202:1214

  Приморский край, с.Камень-Рыболов Ханкайского района, ул.Мира, д.70, кв.1

Сервис не является государственным ресурсом и не предоставляет государственные услуги, не относится к сервисам Росреестр ЕГРН. Сервис не оказывает платных услуг.

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

708748.13 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

59.3 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Да

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Квартира1
Дата постановки на кадастровый учет14.12.2013
Условный номернет/Врем№13216013
Право№ 2899 от 11.11.1999 (Общая долевая собственность)
Дата обновления информации16.01.2020
Право№ 2900 от 11.11.1999 (Общая долевая собственность)
Право№ 2901 от 11.11.1999 (Общая долевая собственность)
Право№ 2902 от 11.11.1999 (Общая долевая собственность)
Статус объектаРанее учтенный
(ОКС) ТипЖилое помещение, 3 - комнатная квартира
Кадастровый номер25:19:030202:1214
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости09.01.2020
Дата утверждения стоимости21.10.2019
Дата определения стоимости01.01.2019

Расположение объекта на НСПД карте

Приморский край, с.Камень-Рыболов Ханкайского района, ул.Мира, д.70, кв.1

Приморский край

Кадастровый квартал: 25:19:030202

Сведения получены из общедоступных данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК