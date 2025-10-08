Кадастровый номер: 25:19:030202:1214
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 25:19:030202:1214
Приморский край, с.Камень-Рыболов Ханкайского района, ул.Мира, д.70, кв.1
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
708748.13 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
59.3 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Да
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|Квартира
|1
|Дата постановки на кадастровый учет
|14.12.2013
|Условный номер
|нет/Врем№13216013
|Право
|№ 2899 от 11.11.1999 (Общая долевая собственность)
|Дата обновления информации
|16.01.2020
|Право
|№ 2900 от 11.11.1999 (Общая долевая собственность)
|Право
|№ 2901 от 11.11.1999 (Общая долевая собственность)
|Право
|№ 2902 от 11.11.1999 (Общая долевая собственность)
|Статус объекта
|Ранее учтенный
|(ОКС) Тип
|Жилое помещение, 3 - комнатная квартира
|Кадастровый номер
|25:19:030202:1214
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|09.01.2020
|Дата утверждения стоимости
|21.10.2019
|Дата определения стоимости
|01.01.2019
Расположение объекта на НСПД карте
Приморский край
Кадастровый квартал: 25:19:030202
