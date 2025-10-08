Главная / Список адресов / 50:04:0010603:1142

Кадастровый номер: 50:04:0010603:1142

Онлайн сведения об объекте недвижимости: 50:04:0010603:1142

  Маркова улица

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

1903710.45 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

31.3 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Да

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Дата постановки на кадастровый учет24.07.2012
Этаж3
Право№ 50-50/004-50/004/004/2016-3900/3 от 09.12.2016 (Собственность)
Дата обновления информации09.05.2019
Статус объектаРанее учтенный
(ОКС) ТипКвартира, Жилое помещение
Кадастровый номер50:04:0010603:1142
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости08.05.2019
Инвентарный номер019:009-8245/46
Дата утверждения стоимости29.04.2019
Дата определения стоимости31.12.2018

Расположение объекта на НСПД карте

Маркова улица

Маркова улица

Кадастровый квартал: 50:04:0010603

Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК