Кадастровый номер: 50:04:0010603:1142
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 50:04:0010603:1142
Маркова улица
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
1903710.45 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
31.3 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Да
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|Дата постановки на кадастровый учет
|24.07.2012
|Этаж
|3
|Право
|№ 50-50/004-50/004/004/2016-3900/3 от 09.12.2016 (Собственность)
|Дата обновления информации
|09.05.2019
|Статус объекта
|Ранее учтенный
|(ОКС) Тип
|Квартира, Жилое помещение
|Кадастровый номер
|50:04:0010603:1142
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|08.05.2019
|Инвентарный номер
|019:009-8245/46
|Дата утверждения стоимости
|29.04.2019
|Дата определения стоимости
|31.12.2018
Расположение объекта на НСПД карте
Кадастровый квартал: 50:04:0010603
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК