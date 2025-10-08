Главная / Список адресов / 52:21:0000120:257

Кадастровый номер: 52:21:0000120:257

  обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, ГСК "Западный", дом гар. №268

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

42321.24 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

20.3 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Нет

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Дата постановки на кадастровый учет23.01.2002
Кадастровый номер52:21:0000120:257
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости01.01.2015
Дата утверждения стоимости01.01.2015
Категория земельЗемли населенных пунктов
Дата обновления информации28.03.2015
Дата определения стоимости01.11.2013
Статус объектаРанее учтенный

обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, ГСК "Западный", дом гар. №268

обл. Нижегородская

Кадастровый квартал: 52:21:0000120

Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК