Кадастровый номер: 52:21:0000120:257
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 52:21:0000120:257
обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, ГСК "Западный", дом гар. №268
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
42321.24 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
20.3 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Нет
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|Дата постановки на кадастровый учет
|23.01.2002
|Кадастровый номер
|52:21:0000120:257
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|01.01.2015
|Дата утверждения стоимости
|01.01.2015
|Категория земель
|Земли населенных пунктов
|Дата обновления информации
|28.03.2015
|Дата определения стоимости
|01.11.2013
|Статус объекта
|Ранее учтенный
Расположение объекта на НСПД карте
обл. Нижегородская, г. Дзержинск,, ГСК "Западный", дом гар. №268
обл. Нижегородская
Кадастровый квартал: 52:21:0000120
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК