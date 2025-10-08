Главная / Список адресов / 56:44:0225002:2824

Кадастровый номер: 56:44:0225002:2824

Онлайн сведения об объекте недвижимости: 56:44:0225002:2824

  Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Потехина, д. № 43, пом.55

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

29775 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

6.7 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Да

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Дата постановки на кадастровый учет26.12.2013
Условный номер56-56-01/303/2013-008
Право№ 56-56-01/303/2013-008 от 05.08.2013 (Собственность)
Дата обновления информации27.02.2020
Статус объектаРанее учтенный
(ОКС) ТипНежилое помещение, Помещение
Кадастровый номер56:44:0225002:2824
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости22.07.2014
Дата утверждения стоимости22.07.2014
Дата определения стоимости26.12.2013

Расположение объекта на НСПД карте

Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Потехина, д. № 43, пом.55

Оренбургская область

Кадастровый квартал: 56:44:0225002

Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК