Кадастровый номер: 56:44:0225002:2824
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 56:44:0225002:2824
Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Потехина, д. № 43, пом.55
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
29775 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
6.7 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Да
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|Дата постановки на кадастровый учет
|26.12.2013
|Условный номер
|56-56-01/303/2013-008
|Право
|№ 56-56-01/303/2013-008 от 05.08.2013 (Собственность)
|Дата обновления информации
|27.02.2020
|Статус объекта
|Ранее учтенный
|(ОКС) Тип
|Нежилое помещение, Помещение
|Кадастровый номер
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|22.07.2014
|Дата утверждения стоимости
|22.07.2014
|Дата определения стоимости
|26.12.2013
Расположение объекта на НСПД карте
Оренбургская область
Кадастровый квартал: 56:44:0225002
Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК