Кадастровый номер: 56:44:0411001:258
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 56:44:0411001:258
Оренбургская область, г Оренбург, ул Карагандинская, д 82, кв 106
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
841120.59 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
59.9 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Да
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|Квартира
|106
|Дата постановки на кадастровый учет
|30.10.2011
|Этаж
|1
|Право
|№ 56:44:0411001:258-56/001/2019-1 от 09.09.2019 (Собственность)
|Дата обновления информации
|05.02.2020
|Статус объекта
|Ранее учтенный
|(ОКС) Тип
|Квартира, Жилое помещение
|Кадастровый номер
|56:44:0411001:258
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|27.11.2014
|Форма собственности
|Частная
|Инвентарный номер
|21-83/А/106
|Дата утверждения стоимости
|11.10.2012
|Дата определения стоимости
|03.10.2014
Расположение объекта на НСПД карте
Оренбургская область, г Оренбург, ул Карагандинская, д 82, кв 106
Оренбургская область
Кадастровый квартал: 56:44:0411001
