Кадастровый номер: 56:44:0411001:258

Онлайн сведения об объекте недвижимости: 56:44:0411001:258

  Оренбургская область, г Оренбург, ул Карагандинская, д 82, кв 106

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

841120.59 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

59.9 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Да

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Квартира106
Дата постановки на кадастровый учет30.10.2011
Этаж1
Право№ 56:44:0411001:258-56/001/2019-1 от 09.09.2019 (Собственность)
Дата обновления информации05.02.2020
Статус объектаРанее учтенный
(ОКС) ТипКвартира, Жилое помещение
Кадастровый номер56:44:0411001:258
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости27.11.2014
Форма собственностиЧастная
Инвентарный номер21-83/А/106
Дата утверждения стоимости11.10.2012
Дата определения стоимости03.10.2014

Расположение объекта на НСПД карте

Оренбургская область, г Оренбург, ул Карагандинская, д 82, кв 106

Оренбургская область

Кадастровый квартал: 56:44:0411001

Сведения получены из общедоступных данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Последнее обновление данных: 10 сентября 2025, 14:30 МСК