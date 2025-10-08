Главная / Список адресов / 58:29:3004004:1700

Кадастровый номер: 58:29:3004004:1700

Онлайн сведения об объекте недвижимости: 58:29:3004004:1700

  Пензенская область, г.Пенза, Первомайский район, ул. Окружная, 6, ГСК "Взлет", гараж №174

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

80434.89 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

23.1 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Да

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Дата постановки на кадастровый учет26.07.2013
Этаж1
Условный номер58-58-37/014/2011-603
Право№ 58-58-37/014/2011-603 от 05.07.2011 (Собственность)
Дата обновления информации29.09.2017
Статус объектаРанее учтенный
(ОКС) ТипНежилое помещение, Нежилое помещение (гараж) в литере Б
Кадастровый номер58:29:3004004:1700
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости29.09.2017
Дата утверждения стоимости01.03.2013
Дата определения стоимости26.07.2013

Расположение объекта на НСПД карте

Пензенская область, г.Пенза, Первомайский район, ул. Окружная, 6, ГСК "Взлет", гараж №174

Пензенская область

Кадастровый квартал: 58:29:3004004

