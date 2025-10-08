Кадастровый номер: 58:29:3004004:1700
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 58:29:3004004:1700
Пензенская область, г.Пенза, Первомайский район, ул. Окружная, 6, ГСК "Взлет", гараж №174
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
80434.89 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
23.1 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Да
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|Дата постановки на кадастровый учет
|26.07.2013
|Этаж
|1
|Условный номер
|58-58-37/014/2011-603
|Право
|№ 58-58-37/014/2011-603 от 05.07.2011 (Собственность)
|Дата обновления информации
|29.09.2017
|Статус объекта
|Ранее учтенный
|(ОКС) Тип
|Нежилое помещение, Нежилое помещение (гараж) в литере Б
|Кадастровый номер
|58:29:3004004:1700
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|29.09.2017
|Дата утверждения стоимости
|01.03.2013
|Дата определения стоимости
|26.07.2013
Расположение объекта на НСПД карте
Пензенская область, г.Пенза, Первомайский район, ул. Окружная, 6, ГСК "Взлет", гараж №174
Пензенская область
Кадастровый квартал: 58:29:3004004
