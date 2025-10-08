Кадастровый номер: 86:11:0000000:36760
Онлайн сведения об объекте недвижимости: 86:11:0000000:36760
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Нижневартовск, ул Чапаева, д 85б, кв 38
Основные характеристики
Кадастровая стоимость
3542860.41 руб.
по состоянию на 05.07.2025
Общая площадь
68.5 м²
по состоянию на 01.01.2025
Есть право
Да
права зарегистированы
Есть ограничение
Нет
ипотека / арест / залог
Характеристики объекта
|Квартира
|38
|Дата постановки на кадастровый учет
|06.07.2012
|Этаж
|2
|Условный номер
|86-72-16/041/2005-701
|Право
|№ 86-86-02/011/2011-604 от 20.04.2011 (Общая долевая собственность)
|Дата обновления информации
|19.07.2019
|Право
|№ 86-86-02/011/2011-604 от 20.04.2011 (Общая долевая собственность)
|Право
|№ 86-86-02/011/2011-604 от 20.04.2011 (Общая долевая собственность)
|Право
|№ 86-86/002-86/002/024/2016-884/3 от 22.06.2016 (Общая долевая собственность)
|Статус объекта
|Ранее учтенный
|Право
|№ 86-86/002-86/002/024/2016-884/2 от 22.06.2016 (Общая долевая собственность)
|Право
|№ 86-86-02/011/2011-604 от 20.04.2011 (Общая долевая собственность)
|(ОКС) Тип
|Квартира, Жилое помещение
|Кадастровый номер
|86:11:0000000:36760
|Единица измерения (код)
|Квадратный метр
|Дата внесения стоимости
|21.01.2013
|Форма собственности
|Частная
|Инвентарный номер
|9012
|Дата утверждения стоимости
|01.01.2013
|Дата определения стоимости
|07.07.2012
Расположение объекта на НСПД карте
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Нижневартовск, ул Чапаева, д 85б, кв 38
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Кадастровый квартал: 86:11:0000000
