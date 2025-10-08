Главная / Список адресов / 86:11:0000000:36760

  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Нижневартовск, ул Чапаева, д 85б, кв 38

Основные характеристики

  Кадастровая стоимость

3542860.41 руб.

по состоянию на 05.07.2025

  Общая площадь

68.5 м²

по состоянию на 01.01.2025

  Есть право

Да

права зарегистированы

  Есть ограничение

Нет

ипотека / арест / залог

Характеристики объекта

Квартира38
Дата постановки на кадастровый учет06.07.2012
Этаж2
Условный номер86-72-16/041/2005-701
Право№ 86-86-02/011/2011-604 от 20.04.2011 (Общая долевая собственность)
Дата обновления информации19.07.2019
Статус объектаРанее учтенный
(ОКС) ТипКвартира, Жилое помещение
Кадастровый номер86:11:0000000:36760
Единица измерения (код)Квадратный метр
Дата внесения стоимости21.01.2013
Форма собственностиЧастная
Инвентарный номер9012
Дата утверждения стоимости01.01.2013
Дата определения стоимости07.07.2012

Расположение объекта на НСПД карте

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Нижневартовск, ул Чапаева, д 85б, кв 38

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Кадастровый квартал: 86:11:0000000

